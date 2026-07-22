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Газета.ру

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Катя Лель рассказала о судьбоносной встрече с мужчиной, о котором долго мечтала

Катя Лель рассказала о судьбоносной встрече с мужчиной, о котором долго мечтала

Певица Катя Лель рассказала о новых отношениях с мужчиной своей мечты. В беседе с Общественной Службой Новостей она отметила, что до этого долго была одна, но добивала, что расценивает этот период как испытание, которое должна была пройти ради судьбоносной встречи.

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