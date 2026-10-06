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Царьград

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Ученые Университетского колледжа Корка: кофе без кофеина улучшает память

Ученые Университетского колледжа Корка: кофе без кофеина улучшает память

Исследование Университетского колледжа Корка выявило, что кофе без кофеина улучшает память. В эксперименте с 31 участником также отмечено снижение стресса и депрессии.

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