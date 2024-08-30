Мостовой считает, что Соболев выиграет от перехода в «Зенит»

Футболист очень хотел перейти в петербургский клуб Экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал трансфер форварда Александра Соболева из московского «Спартака» в петербургский «Зенит».
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