360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 315 подписчиков

Володин словами «время придет» ответил на вопрос о будущем спикере Госдумы

Володин словами «время придет» ответил на вопрос о будущем спикере Госдумы

Вопрос, кто займет место спикера Госдумы, депутаты нового созыва обсудят, когда «придет время». Как сообщила газета «Ведомости», с таким заявлением выступил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии