Володин словами «время придет» ответил на вопрос о будущем спикере Госдумы

Вопрос, кто займет место спикера Госдумы, депутаты нового созыва обсудят, когда «придет время». Как сообщила газета «Ведомости», с таким заявлением выступил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии