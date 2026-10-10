В Краснодаре 10 октября откроются 4 ярмарки выходного дня

В Краснодаре 10 октября с 08:00 до 15:00 будут работать четыре ярмарки выходного дня, где фермеры представят осенний урожай, выпечку, мёд и бакалею.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Расмуссен призвал...
- ВВ В Новосибирске по...
- А Сбывается худшее?...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым