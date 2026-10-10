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Царьград

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В Краснодаре 10 октября откроются 4 ярмарки выходного дня

В Краснодаре 10 октября откроются 4 ярмарки выходного дня

В Краснодаре 10 октября с 08:00 до 15:00 будут работать четыре ярмарки выходного дня, где фермеры представят осенний урожай, выпечку, мёд и бакалею.

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