Местные жители рассказывают, что в районе МНПЗ было два звука взрыва — после одного из них появился дым.
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Местные жители рассказывают, что в районе МНПЗ было два звука взрыва — после одного из них появился дым.
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