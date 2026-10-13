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Терапевт Новиков: денситометрия после 40 лет нужна не всем

Терапевт Новиков: денситометрия после 40 лет нужна не всем

Врач-терапевт сети клиник Поликлиника.ру Александр Новиков рассказал, что обследование на остеопороз стоит проходить с учетом индивидуальных факторов риска, а не только возраста, сообщает Свободная пресса .

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