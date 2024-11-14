Как жить по Майку Тайсону

Его философия и мышление. Вся жизнь Майка Тайсона – баланс света и тьмы: детство в грязи, нищете и криминале, взросление в проблемной семье, карабканье наверх как единственный шанс на выживание, победа духа, блеск титулов, дорогих машин и бриллиантов, тюрьма и перерождение.