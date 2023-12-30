Исторические напёрстки Реплика о геополитических итогах уходящего года . Подводим некий баланс, стараемся заглянуть в наступающий год.
Реплика о геополитических итогах уходящего года ...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
"Нефть и газ принесли в казну рекордные барыши". НЕФТЬ И ГАЗ ЭТО НЕ ЗАСЛУГА ПУТИНА, А РОССИЙСКИХ МОНАРХОВ, ВЕКАМИ СОЗДАВАВШИХ НАШУ СТРАНУ НА РАДОСТЬ АБРАМОВИЧАМ!
Ответить
6 час.
Юрий Ильинов
Да, но "принесли в казну" - заслуга Путина. Эти деньги не идут в чей-то карман, а на борьбу с величайшим врагом Человечества. С наступающим! Удачи!
Ответить
5 час.
вд
валерий двойнишников
Только не монархов, а 70 лет Советской власти. Социализма!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии