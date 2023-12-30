Реплика о геополитических итогах уходящего года ...

Владимир Соловьев "Нефть и газ принесли в казну рекордные барыши". НЕФТЬ И ГАЗ ЭТО НЕ ЗАСЛУГА ПУТИНА, А РОССИЙСКИХ МОНАРХОВ, ВЕКАМИ СОЗДАВАВШИХ НАШУ СТРАНУ НА РАДОСТЬ АБРАМОВИЧАМ!

Юрий Ильинов Да, но "принесли в казну" - заслуга Путина. Эти деньги не идут в чей-то карман, а на борьбу с величайшим врагом Человечества. С наступающим! Удачи!