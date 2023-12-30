Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Реплика о геополитических итогах уходящего года ...

Реплика о геополитических итогах уходящего года ...

Исторические напёрстки Реплика о геополитических итогах уходящего года . Подводим некий баланс, стараемся заглянуть в наступающий год.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;Нефть и газ принесли в казну рекордные барыши&quot;. НЕФТЬ И ГАЗ ЭТО НЕ ЗАСЛУГА ПУТИНА, А РОССИЙСКИХ МОНАРХОВ, ВЕКАМИ СОЗДАВАВШИХ НАШУ СТРАНУ НА РАДОСТЬ АБРАМОВИЧАМ!
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6 час.
Юрий Ильинов
Да, но &quot;принесли в казну&quot; - заслуга Путина. Эти деньги не идут в чей-то карман, а на борьбу с величайшим врагом Человечества. С наступающим! Удачи!
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5 час.
вд
валерий двойнишников
Только не монархов, а 70 лет Советской власти. Социализма!
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1 час.

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