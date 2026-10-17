t.me/ZOLO2004 Блогера и тиктокера Ивана Золо задержали во время его выступления в Донецке. Об этом 17 октября сообщили РЕН ТВ в администрации клуба "Террикон", где проходило мероприятие.
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