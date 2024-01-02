Fashion: За что выгнали с подиума одну из самых успешных моделей 1990-х, и как она возрождала свою жизнь: Кристи Тарлингтон – 55

Сегодня празднует свой 55-й день рождения модель, чьё имя в 1990-е гремело на весь мир. Она была одной из самых успешных моделей мира, представляла Dior, Dolce & Gabbana и Louis Vuitton, работала с такими известными модельными агентствами, как Ford Models и Calvin Klein.