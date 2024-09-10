"Это не ваше папино город": Мигранты справляют новоселье всем кишлаком, пока на русских экономят

НК

Наталья Климова

Сегодня побывала на самом большом вещевом рынке нашего города.Давно не бывала в этом районе.Могу сказать только одно:"я в ужасе".Грязь,вонь,на весь рынок только несколько славянских лиц промелькнуло,среди продавцов и покупателей.Из товаров больше длиннющих платьев кишлачных расцветок,ковриков для молитв и прочего,сугубо азиатских вкусов и направленности.Раньше общались адекватно,сейчас продавцы ведут себя несколько высокомерно,оживлённо болтая между собой.Русского языка почти не слышно.Вокруг, ещё раз повторю,полная антисанитария.Горы мусора,несмотря на наличие урн, баков.Покупать ничего не стала,развернулась и ушла.Злачное место стало,недоброе.Буду голосовать за снос рынка!!Надеюсь,как снесут,половина"ценных работников"уедет,лишившись средств к существованию.Он уже несколько раз горел и я уже слышала не раз пожелания:"сгореть рынку дотла".Не доходило,теперь поняла.В 90е годы моя семья вынуждена была уехать из национальной республики и больше бежать нам некуда!!!На многое готова чтобы не отдать никому Родину!