ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Трудовые мигранты, привозящие с собой в Россию весь свой кишлак, справляют новоселье.
"Это не ваше папино город": Мигранты справляют новоселье всем кишлаком, пока на русских экономят
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Sergiy Che
Ссылка на "Живой Регион" который финансирует Ходорковский и ЦИПСО в Брянске?? Ты это смотришь??
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17 час.
НК
Наталья Климова
Сегодня побывала на самом большом вещевом рынке нашего города.Давно не бывала в этом районе.Могу сказать только одно:"я в ужасе".Грязь,вонь,на весь рынок только несколько славянских лиц промелькнуло,среди продавцов и покупателей.Из товаров больше длиннющих платьев кишлачных расцветок,ковриков для молитв и прочего,сугубо азиатских вкусов и направленности.Раньше общались адекватно,сейчас продавцы ведут себя несколько высокомерно,оживлённо болтая между собой.Русского языка почти не слышно.Вокруг, ещё раз повторю,полная антисанитария.Горы мусора,несмотря на наличие урн, баков.Покупать ничего не стала,развернулась и ушла.Злачное место стало,недоброе.Буду голосовать за снос рынка!!Надеюсь,как снесут,половина"ценных работников"уедет,лишившись средств к существованию.Он уже несколько раз горел и я уже слышала не раз пожелания:"сгореть рынку дотла".Не доходило,теперь поняла.В 90е годы моя семья вынуждена была уехать из национальной республики и больше бежать нам некуда!!!На многое готова чтобы не отдать никому Родину!
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17 час.
Николай
Я СМОТРЮ НА ФАКТЫ. Представь, ты сидишь в машине, а проходящий мимо сосед, которого ты терпеть не можешь, говорит тебе, что у твоей машины спустило колесо. Как ты поступишь, услышишь ЧТО сказал сосед и посмотришь на колесо, или не будешь смотреть, потому как это сказал сосед, которого ты ненавидишь?
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1 час.
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