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Власти хотят получить 312 млрд рублей от налога на проценты по вкладам

Власти хотят получить 312 млрд рублей от налога на проценты по вкладам

Правительство рассчитывает, что по итогам 2024 года налог на проценты по вкладам сможет принести в бюджет 101 млрд рублей, в 2025 году — 104 млрд рублей, а в 2026 году — 107 млрд рублей, сообщает «Известия» со ссылкой на материалы к федеральному бюджету на следующие три года.

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