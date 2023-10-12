Власти хотят получить 312 млрд рублей от налога на проценты по вкладам

Правительство рассчитывает, что по итогам 2024 года налог на проценты по вкладам сможет принести в бюджет 101 млрд рублей, в 2025 году — 104 млрд рублей, а в 2026 году — 107 млрд рублей, сообщает «Известия» со ссылкой на материалы к федеральному бюджету на следующие три года.
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