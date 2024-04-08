Экс-главе УКС Кургана Чудакову вынесли приговор за нарушения при строительстве

Бывшего начальника управления капитального строительства (УКС) Кургана Андрея Чудакова оштрафовали на 70 тысяч рублей за превышение полномочий при строительстве дороги в Заозерном микрорайоне и установке арт-объекта «Курган» на набережной.
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