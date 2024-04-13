Суббота, 1️⃣3️⃣ апреля, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🇷🇺 День мецената и благотворителя в России 🎸 Всемирный день рок-н-ролла 🚎День рождения троллейбуса 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1830 год - завершено составление первого Полного собрания законов Российской империи 📔 1895 год - на раскопках древнеримского города Помпеи учёные обнаружили множество сокровищ 📔 1902 год - в Санкт-Петербурге прошёл испытания первый в России троллейбус 📔 1925 год - в США под руководством Генри Форда открылась первая в мире регулярная грузовая авиалиния по маршруту Детройт - Чикаго.