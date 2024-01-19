Попова одобрила введение стандарта сладкого детского новогоднего подарка

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала инициативу первого заместителя руководителя фракции СРЗП Дмитрия Гусева учредить единый стандарт сладких новогодних подарков, а также предоставлять их несовершеннолетним за счет бюджетных средств.
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