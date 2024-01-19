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Попова одобрила введение стандарта сладкого детского новогоднего подарка

Попова одобрила введение стандарта сладкого детского новогоднего подарка

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала инициативу первого заместителя руководителя фракции СРЗП Дмитрия Гусева учредить единый стандарт сладких новогодних подарков, а также предоставлять их несовершеннолетним за счет бюджетных средств.

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