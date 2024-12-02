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"А электричество за що?!" Украина осталась без света после удара России

"А электричество за що?!" Украина осталась без света после удара России

ИНОСМИ © Нейросеть "Наши дети пойдут в школы и детские сады — их дети будут сидеть по подвалам", — эти слова бывшего президента Украины сегодня вспоминают все голосовавшие за Порошенко и его просроченного преемника.

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Комментарии
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Маргарита Еремина
шутка)))
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8 час.
Eduard
Выше скачите!
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7 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Пусть посидят у себя по квартирам без света и отопления, по уши в своём собственном дерьме.
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5 час.

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