Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Представитель Дзюбы о разрыве контракта с «Адана Демирспор»: «Не могу прокомментировать. Обращайтесь к тому, кто опубликовал»

Представитель Артема Дзюбы не стал комментировать новость о его уходе из «Адана Демирспор». Ранее инсайдер Иван Карпов написал, что форвард расторг контракт с турецким клубом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх