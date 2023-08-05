Зачем Запад хочет вернуть зерновую сделку?

Галина глушкова Не понимаю, о чем речь 5го августа? 2го августа расхреначили Измаил с его зернохранилищами, ранее Одесса. О чем сегодня можно дискутировать?

Сергей Нововожилов Не может быть "проявит добрую волю" Россия. Просто она не должна Прогнутся под 5-ю колонну у себя в России. Иначе грош ей цена. Не России, а тем кто у руля.