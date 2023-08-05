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Зачем Запад хочет вернуть зерновую сделку?

Зачем Запад хочет вернуть зерновую сделку?

Как заявил накануне госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон сделает все необходимое, чтобы обеспечить экспорт российского продовольствия в случае, если Россия вернется к зерновой сделке.

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Комментарии
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Галина глушкова
Не понимаю, о чем речь 5го августа? 2го августа расхреначили Измаил с его зернохранилищами, ранее Одесса. О чем сегодня можно дискутировать?
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9 час.
Сергей Нововожилов
Не может быть &quot;проявит добрую волю&quot; Россия. Просто она не должна Прогнутся под 5-ю колонну у себя в России. Иначе грош ей цена. Не России, а тем кто у руля.
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8 час.
SI
Sergey Ivanov
Это красиво! Но мало! Почему не уничтожены ВСЕ зернохранилища? Почему не потоплены эти 3 корабля, которые не подчинились приказу?
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7 час.

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