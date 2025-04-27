Украинские атаки: более 200 ударов по Белгородской области за сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированной атаке ВСУ. В результате использовано 149 боеприпасов и 67 беспилотников, повреждены дома и автомобили в нескольких районах, включая Краснояружский и Шебекинский.
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