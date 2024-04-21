Депутат Госдумы сравнил США с аферистами из «МММ»

Депутат Шеремет назвал США аферистами и сравнил их с «МММ» Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал США международными аферистами, сродни финансовой пирамиде «МММ».
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