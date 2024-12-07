«Настоящий» план Трампа: конфликт на Украине будет заморожен на сомнительных для России условиях Сейчас идет много сливов и спекуляций на тему планов мирного урегулирования избранного президента Трампа.
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«Настоящий» план Трампа: конфликт на Украине будет заморожен на сомнительных для России условиях Сейчас идет много сливов и спекуляций на тему планов мирного урегулирования избранного президента Трампа.
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