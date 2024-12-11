В народном календаре сегодня славный Сойкин день. Птичка такая есть) И если вдруг сойка сегодня прилетит к вашему дому, считайте себя везунчиком – она счастье принесет на крылышках.
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В народном календаре сегодня славный Сойкин день. Птичка такая есть) И если вдруг сойка сегодня прилетит к вашему дому, считайте себя везунчиком – она счастье принесет на крылышках.