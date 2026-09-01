Стубб, румыны и вся Прибалтика дружно отмазывают Путина

Среди мировых политиков сейчас идет своеобразный «челлендж» (для читателей старше 16 поясню: это призыв к совершению серийных необычных действий).
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Ну почему только мелко британия? По моему ВСЯ ГЕЙропа____Это один коллективный ДУРДОМ!