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Позитив для оптимистов

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Стубб, румыны и вся Прибалтика дружно отмазывают Путина

Стубб, румыны и вся Прибалтика дружно отмазывают Путина

  Среди мировых политиков сейчас идет своеобразный «челлендж» (для читателей старше 16 поясню: это призыв к совершению серийных необычных действий).

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