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Где смотреть Hardcore Boxing 26 августа, во сколько начало прямой трансляции турнира

Где смотреть Hardcore Boxing 26 августа, во сколько начало прямой трансляции турнира

Вечером 26 августа на арене «ЦСКА АРЕНА» в Москве пройдет турнир Hardcore Boxing. В главном событии состоится схватка между Лендрушем Акопяном и Тимуром Никулиным.

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