Ветеринар Сиротина: осенью у котов обостряются заболевания мочеполовой системы

С наступлением осени у домашних питомцев снижается иммунитет. Например, у котов в осенне-зимний период обостряются заболевания мочеполовой системы, сообщила ветеринарный врач, зоопсихолог Ангелина Сиротина в эфире радио Sputnik.
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