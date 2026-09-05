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Царьград

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Биологи обнаружили первые признаки старения сосудов уже в 30 лет

Биологи обнаружили первые признаки старения сосудов уже в 30 лет

Органы стареют не плавно, а резкими скачками, привязанными к гормональным перестройкам организма.Ученые выяснили, что органы человеческого тела стареют неравномерно, а процесс увядания тканей происходит резкими скачками.

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