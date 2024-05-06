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Тен Хаг попросил «МЮ» укрепить состав: «Главное – вернуть арендованных игроков. Нужен более глубокий состав, на некоторых позициях нет выбора» 

«Укрепление состава – один из этапов в построении команды, которую мы должны сделать лучше для более успешного выступления, а для этого нужен более глубокий состав.

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