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Царьград

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Москва сообщила о завершении благоустройства 8,5 га в Западном Дегунине

Москва сообщила о завершении благоустройства 8,5 га в Западном Дегунине

Специалисты завершили благоустройство на 8,5 га в Западном Дегунине, обновив дворовые территории у десяти домов на Базовской улице.

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