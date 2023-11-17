День 18 ноября в истории

Всемирный день предотвращения актов сексуальной эксплуатации детей, жестокого обращения с ними и насилия в их отношении и исцеления детей, пострадавших от таких актов Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации от 7 ноября 2022 года.