День 18 ноября в истории

Всемирный день предотвращения актов сексуальной эксплуатации детей, жестокого обращения с ними и насилия в их отношении и исцеления детей, пострадавших от таких актов Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации от 7 ноября 2022 года.
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