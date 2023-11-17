Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

953 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вик Норд
    Надо бы,а кому...,кто займётся? У нас демократия,конституция милосердия,и человеколюбия,да ещё кое-кто продажен...,и ...Почти 140 человек...
  • vkasincev Касинцев
    Его нужно отправить "санаторий" для излечения головы лет на 5. При этом полная физическая нагрузка по 10 часов без вы...СК завел дело на ...
  • СЕРГЕЙ Лютов
    А дышать-то мы имеем право???😂😂😂 Ну дебилы полные, не правда ли?!В WADA заявили, ч...

День 18 ноября в истории

День 18 ноября в истории

Всемирный день предотвращения актов сексуальной эксплуатации детей, жестокого обращения с ними и насилия в их отношении и исцеления детей, пострадавших от таких актов Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации от 7 ноября 2022 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх