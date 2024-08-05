Galaxy и Nomura первыми в США запустят высокодоходный ETH-ETF с функцией стейкинга

Laser Digital, дочерняя компания Nomura Holdings Inc, совместно с Galaxy Digital и Dinero запустят высокодоходный ETF на основе Ethereum со стейкингом в сентябре 2024 года, что станет первым своего рода продуктом на американском рынке.
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