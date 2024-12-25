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Региональная Юридическая Служба

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Мария Захарова рассказала, зачем Западу нужна Украина

Мария Захарова рассказала, зачем Западу нужна Украина

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, в интервью на «Радио Sputnik» поделилась своим мнением о том, какую роль Украина играет в стратегии Запада.

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