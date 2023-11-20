Похолодание усилится: карельские синоптики сделали прогноз на неделю

В Карелии сначала похолодает, а через несколько дней потеплеет. В большую часть текущей недели сохранится северо-западный перенос воздушных масс, из-за чего температура будет на несколько градусов ниже нормы.
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