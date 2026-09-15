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$US30 Bearish Continuation?

$US30 Bearish Continuation?

$US30 Bearish Continuation? E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures CBOT_MINI_DL:YM1! SMCWolfFX I reckon bearish momentum could still continue on today during the NY trading session, price is retracing back up into an interesting POI area.

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