Представитель Госпогранслужбы Украины Демченко: с 1 июля 12 россиян получили визу

В течение полугода только 12 россиян получили визу для поездки на Украину. Большинство из них — женщины, дети и пожилые люди, которые решили воссоединиться с семьей, рассказал в эфире телемарафона представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.
В течение полугода только 12 россиян получили визу для поездки на Украину. Большинство из них — женщины, дети и пожилые люди, которые решили воссоединиться с семьей, рассказал в эфире телемарафона представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.
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