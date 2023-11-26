Самая добрая порода кошек

Существует множество пород кошек, каждая со своими уникальными чертами характера и особенностями, но если говорить о самой доброй породе кошек, то многие согласятся, что это – британская короткошерстная кошка.
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