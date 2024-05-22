Сестра Жанны Фриске в 39 лет умерла от онкологии

Лечеилась от онкологии в Турции и Израиле, но тщетно. Стало известно о смерти двоюродной сестры Жанны Фриске Младшая сестра Жанны Фриске Наталья поделилась печальной вестью - в 39 лет не стало двоюродной сестры, которая долгое время боролась с онкологией.