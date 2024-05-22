Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 391 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    Янки охренелиЗахарова подшутил...
  • Leon Dan
    А зачем их засекретили? Какая в тех документах государственная тайна? И почему не рассекретили раньше?ФСБ РФ обнародова...
  • Эльдар Алиев
    🇷🇺👍👍👍👍🙏🙏🙏🤝🎊Танки не доехали ...

Сестра Жанны Фриске в 39 лет умерла от онкологии

Сестра Жанны Фриске в 39 лет умерла от онкологии

Лечеилась от онкологии в Турции и Израиле, но тщетно. Стало известно о смерти двоюродной сестры Жанны Фриске Младшая сестра Жанны Фриске Наталья поделилась печальной вестью - в 39 лет не стало двоюродной сестры, которая долгое время боролась с онкологией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх