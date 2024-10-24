Прихожане из Свиблова побывали в Кресто-Воздвиженском Иерусалимском женском монастыре

Группа прихожан храма Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово и участников занятий «Духовное краеведение» в рамках городского проекта «Московское долголетие» совершили паломническую поездку в Кресто-Воздвиженский Иерусалимский женский монастырь.
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