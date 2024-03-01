В остросюжетных фильмах часто фигурирует «сыворотка правды». Одна инъекция этого препарата заставляет самых стойких агентов раскрывать самые важные секреты.
Что такое «сыворотка правды» и как она работает на самом деле
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Как в анекдоте. Приехала комиссия в РОВД из центральных органов и спрашивают у оперов,мол есть у вас полиграф? Опера-а что это такое? Ну как объяснить Вам- это детектор лжи. Опера конечно есть,да ещё какой!!! Принесите. Да сейчас мы его только от крови отмоем и принесём.
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9 час.
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