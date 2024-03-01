Что такое «сыворотка правды» и как она работает на самом деле

БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ

Как в анекдоте. Приехала комиссия в РОВД из центральных органов и спрашивают у оперов,мол есть у вас полиграф? Опера-а что это такое? Ну как объяснить Вам- это детектор лжи. Опера конечно есть,да ещё какой!!! Принесите. Да сейчас мы его только от крови отмоем и принесём.