Players Championship:Нил Робертсон победил Марка Селби и вышел в полуфинал

Австралиец Нил Робертсон обыграл Марка Селби в четвертьфинале турнира Players Championship 2025 в Телфорде, сообщает WST Нил Робертсон (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица Расписание трансляций - 1/4 финала Расписание, трансляции - 1/8 финала Расписание, трансляции турнира Чемпион Мирового Гран-при Нил Робертсон одержал победу над Марком Селби со счетом 6-3 в четвертьфинале Players Championship 2025.