Ким Чен Ын: КНДР при конфликте с Сеулом удержит США от вмешательства

КНДР обладает достаточной военной мощью, чтобы предотвратить вмешательство США в случае кризиса на Корейском полуострове и на начальной стадии конфликта уничтожить ключевые наступательные силы, инфраструктуру и командные системы Южной Кореи.
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