Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 254 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Роднов
    На макаку похожПродюсер Рудченко...
  • Иванов
    На хер он нужен. Ни один российский банк не работает.В Роскачестве наз...
  • Надежда Никитина
    Думаю, что скоро завянет. Многие уже не смотрят передачи с его участием. Но, эти передачи и без него дерьмо, как то М...Продюсер Рудченко...

Глава МИД Польши заявил, что отправка войск на Украину "не является немыслимой"

Глава МИД Польши заявил, что отправка войск на Украину "не является немыслимой"

Глава польского МИД Сикорский заявил, что не западные политики должны бояться Путина, а он их. Поэтому стоит говорить о возможности ввода войск НАТО на Украину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Гурин
&quot;Глава МИД Польши заявил, что отправка войск на Украину &quot;не является немыслимой&quot;........................ только тупой согласно доктрине НАТО. Драться до последнего Украинца потом Поляка, Румына, Прибалта. Вашингтону вы не нужны а вот обескровить Россию очень надо. США, Британия и прочие при многополярном мироустройстве просто не выживут, просто ресурсов не хватит для развития и процветания.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх