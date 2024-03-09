Глава польского МИД Сикорский заявил, что не западные политики должны бояться Путина, а он их. Поэтому стоит говорить о возможности ввода войск НАТО на Украину.
Глава МИД Польши заявил, что отправка войск на Украину "не является немыслимой"
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Дмитрий Гурин
"Глава МИД Польши заявил, что отправка войск на Украину "не является немыслимой"........................ только тупой согласно доктрине НАТО. Драться до последнего Украинца потом Поляка, Румына, Прибалта. Вашингтону вы не нужны а вот обескровить Россию очень надо. США, Британия и прочие при многополярном мироустройстве просто не выживут, просто ресурсов не хватит для развития и процветания.
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