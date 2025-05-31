Росфинмониторинг с 1 июня начнет блокировать подозрительные переводы

С 1 июня Росфинмониторинг получит право приостанавливать подозрительные денежные переводы граждан. Перевод может быть временно заблокирован, если у ведомства возникнут подозрения, что операция может быть связана с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремистской деятельности.
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