Росфинмониторинг с 1 июня начнет блокировать подозрительные переводы

С 1 июня Росфинмониторинг получит право приостанавливать подозрительные денежные переводы граждан. Перевод может быть временно заблокирован, если у ведомства возникнут подозрения, что операция может быть связана с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремистской деятельности.