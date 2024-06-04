Красивые птицы Craig Noble.
Красивые птицы
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Юрий Ильинов
Американские эксперты: Обещания Трампа рассекретить документы об убийстве Кеннеди и трагедии 11 сентября могут быть «предложением сделки для ФБР» Американский электорат отреагировал на высказывания кандидата в президенты США Дональда Трампа о готовности обнародовать ряд секретных документов. В частности, Трамп заявил о том, что если он станет президентом, то среди прочего он предаст огласке все документы, которые касаются убийства президента Джона Кеннеди. После этого наметился новый рост числа собирающихся поддержать Трампа – ещё примерно на 1,5%. Правда, при существующей системе американского избирательного права, желание простых американцев голосовать за определённого кандидата мало что значит. Напомним, что, согласно официальной версии в США, единственным подозреваемым в убийстве Кеннеди являлся Ли Харви Освальд, в отношении которого так и не был вынесен приговор – его на этапе следствия убил владелец одного из ночных клубов Джек Руби (Джейкоб Рубинштейн). Тогда Руби утверждал, что «находился под сильным впечатлением после смерти Джона Кеннеди и хотел избавить от страданий его супругу». Потом появились записи его контактов с адвокатами, из которых стало понятно, что так ему говорить посоветовала сторона защиты. Руби приговорили к высшей мере наказания, но приговор в итоге не был приведён в исполнение, а сам осужденный умер в тюрьме (официальная версия) от онкологии лёгких через три с небольшим года после ареста. В связи с тем, что вина Освальда так и не была официально доказана, ходит множество слухов, среди которых и самый главный – Джона Кеннеди убрали американские спецслужбы, инсценировав «спектакль» в том числе с «советским следом» (Освальд в своём время посещал СССР) и с «душевными страданиями владельца ночного клуба». Также Дональд Трамп в случае своего избрания пообещал рассекретить документы о трагедии 11 сентября 2001 года в США. Как известно, и в этом деле есть немало вопросов, равно как и версия относительно того, что конечным бенефициаром той атаки были спецслужбы США и американская военная промышленность. Как пишут американские эксперты, заявления Трампа о рассекречивании документов об убийстве Кеннеди и терактах 11 сентября могут быть «вызовом ФБР». И таким образом Трамп уже сейчас пытается фактически пойти на сделку, как он это любит: его не сажают за решётку, а он спускает на тормозах свои обещания обнародовать «секретные материалы».
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8 час.
Юрий Ильинов
В России придумали новый вид диверсий на железнодорожных составах, следующих в Калининградскую область Литовские власти отцепили от железнодорожного состава, следовавшего из России транзитом через Белоруссию и Литву в Калининградскую область, вагон с нарисованной на нем литерой Z. Сообщается, что он будет возвращен обратно в Беларусь. Сотрудники грузовой транспортной компании группы «Литовские железные дороги» заметили на пограничном пункте Кена доставленный на территорию Литвы вагон, отмеченный знаком Z, прибывший из Белоруссии. Учитывая, что этот знак отличия используется российской армией, вчера вечером вагон немедленно отцепили, он будет возвращен обратно – говорится в заявлении компании «Литовские железные дороги». Между тем это уже третий за последний месяц подобный случай. Складывается впечатление, что некие силы сознательно наносят один из символов специальной военной операции РФ на Украине на товарные вагоны, следующие транзитом в Калининград. Обозреватели уже заговорили об этом явлении как о новом виде диверсии, целью которой может являться попытка блокады самого западного региона России. С высокой степенью вероятности можно предположить, что соответствующие надписи на вагонах делают симпатизирующие киевскому режиму граждане РФ или Белоруссии, прекрасно осознавая последствия. Однако правовых оценок подобных действий со стороны российских и белорусских правоохранительных органов пока не последовало. Стоит признать, что с точки зрения законодательства РФ признать подобные действия диверсией будет весьма сложно. Ведь любой задержанный за нанесение подобных надписей с легкостью может объяснить свой поступок патриотическими соображениями.
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8 час.
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