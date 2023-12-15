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Позитив для оптимистов

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  • Олег Тимофеев
    Стоило только нарастить выпуск и вуаля.На Авдеевском нап...
  • evgeniya merkulova
    Во-первых, Новый год - это НЕ РЕЛИГИОЗНЫЙ праздник. Это Новый год по календарю!!!!!!!. Во-вторых, школа - это СВЕТСКИ...Со дна постучали....
  • evgeniya merkulova
    Во-первых, Новый год - это НЕ РЕЛИГИОЗНЫЙ праздник. Это Новый год по календарю!!!!!!!. Во-вторых, школа - это СВЕТСКИ...Со дна постучали....

В европейской русофобии забрезжил просвет

В европейской русофобии забрезжил просвет

@ @Russian Foreign Ministry Tекст: Евгений Крутиков Впервые с начала СВО высокопоставленный парламентарий одной из стран НАТО и ЕС по-дружески встретился с российским послом.

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