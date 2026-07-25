Токаев предложил заморозить конфликт на Украине. Что ответил Путин?

Конфликт на Украине стоит заморозить и вернуться к стамбульским договоренностям. С таким предложением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в Омске.
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