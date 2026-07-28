Шансы Соболева на победу в гонке бомбардиров РПЛ выросли почти в два раза. Он поднялся в топ-3 фаворитов

Букмекеры обновили котировки на итоги гонки бомбардиров РПЛ. Фаворитами гонки остаются Константин Тюкавин и Джон Кордоба – форвард «Динамо» не забил в матче против «Крыльев» (0:0), нападающий «Краснодара» пропустил игру с «Рубином» (3:1).
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