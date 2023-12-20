Откуда укрофраза про "русский военный корабль"

А ведь действительно. Теперь понятно откуда взялась фраза про "русский военный корабль". «А то мне она дико резала слух своей корявостью конструкции, даже без относительно смысловой нагрузки», пишет tg Русский инженер:«Ведь на русском языке, корабль, это военное ведомство по умолчанию, а судно -гражданское.