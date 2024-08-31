Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Европейские мужчины бояться защищать своих женщин

Европейские мужчины бояться защищать своих девушек и жён от мигрантов - жалуется жительницы ЕС-участницы телеконференции "Эффективная городская самооборона для женщин".

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Комментарии
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ВК
Валерий Корытов
За что боролись,на то и напоролись
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5 час.
Балу -
У нас тоже власти встают на защиту чурбаноидов... Давно уже заметно, что если чурбаны забьют славянина, то &quot;дядя Турал всё порешает&quot;... А если славянин сделает чурбанам &quot;бо-бо&quot;, то его в каталажку упекают... Только и надежда, что на русских мужиков из &quot;Русской общины&quot;...
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4 час.
Балу -
В России тоже самое...
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4 час.

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