Европейские мужчины бояться защищать своих женщин

Балу -

У нас тоже власти встают на защиту чурбаноидов... Давно уже заметно, что если чурбаны забьют славянина, то "дядя Турал всё порешает"... А если славянин сделает чурбанам "бо-бо", то его в каталажку упекают... Только и надежда, что на русских мужиков из "Русской общины"...