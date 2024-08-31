Европейские мужчины бояться защищать своих девушек и жён от мигрантов - жалуется жительницы ЕС-участницы телеконференции "Эффективная городская самооборона для женщин".
Европейские мужчины бояться защищать своих женщин
Комментарии
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ВК
Валерий Корытов
За что боролись,на то и напоролись
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5 час.
Балу -
У нас тоже власти встают на защиту чурбаноидов... Давно уже заметно, что если чурбаны забьют славянина, то "дядя Турал всё порешает"... А если славянин сделает чурбанам "бо-бо", то его в каталажку упекают... Только и надежда, что на русских мужиков из "Русской общины"...
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4 час.
Балу -
В России тоже самое...
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4 час.
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