Ученые обнаружили переключатель, запускающий метастазирование рака поджелудочной железы

В новом исследовании, опубликованном в журнале Molecular Cell, ученые из Медицинского центра Ирвинга Колумбийского университета (Columbia University Irving Medical Center) обнаружили белок, уровень экспрессии которого функционирует как молекулярный переключатель между первичным раковым ростом и метастатическим распространением в клетках протоковой аденокарциномы поджелудочной железы (ПАКПЖ).