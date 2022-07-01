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Ученые обнаружили переключатель, запускающий метастазирование рака поджелудочной железы

В новом исследовании, опубликованном в журнале Molecular Cell, ученые из Медицинского центра Ирвинга Колумбийского университета (Columbia University Irving Medical Center) обнаружили белок, уровень экспрессии которого функционирует как молекулярный переключатель между первичным раковым ростом и метастатическим распространением в клетках протоковой аденокарциномы поджелудочной железы (ПАКПЖ).

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